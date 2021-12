Chiaramonte Gulfi, amministrative 2022: l'Associazione "Il Melograno" sostiene Cutello

L'Associazione Melograno sostiene la candidatura a sindaco, per le comunali del 2022, Mario Cutello. "L'Associazione Melograno - afferma una nota - dal 2018 si è posta l'obbiettivo di formulare delle soluzioni utili alla crescita di Chiaramonte, lo ha fatto attraverso le varie iniziative pubbliche e gli incontri tra cittadini che ha organizzato in questi anni occupandosi di temi come il futuro del centro storico attraverso processi di rivalutazione architettonica, le prospettive di sviluppo sostenibile dell'agricoltura, contribuendo inoltre a momenti di sensibilizzazione civica. Questa missione è stata affiancata sin dall'inizio da Mario Cutello attraverso le iniziative politiche che ha portato avanti in qualità di consigliere comunale. L'Associazione Melograno, consapevole delle capacità che Mario Cutello riuscirà a mettere in campo nella gestione del nostro comune, si unisce alle altre forze politiche ,associazioni, personalità della società civile e libere cittadine e cittadini che hanno già manifestano pieno sostegno alla sua candidatura a Sindaco".

Anche il PD, con una nota di qualche giorno fa, ha ufficializzato il sostegno a Mario Cutello.