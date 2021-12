Tragedia a Rosolini, bimba di un anno e 10 mesi perde i sensi e muore

Una tragedia si è consumata ieri sera a Rosolini dove una bambina di un anno e 10 mesi è morta in circostanze tutte da chiarire. Secondo il racconto dei genitori, orinari del Marocco, ma residenti a Rosolini, pare che la piccina stesse giocando in casa con la sorellina, quando ha perduto i sensi ed è svenuta. Subito è stata trasportata al Presidio territoriale d'emergenza, ma il personale sanitario in servizio non è riuscita a rianimarla. Secondo quanto si apprende, la bimba era sotto cura di farmaci antibiotici. Il corpicino della piccola, tra la disperazione del padre e della madre della vittima è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale 'Di Maria' di Avola. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Non sarebbero stati trovati segni di violenze sulla bambina.

Della tragedia è stato informato il sindaco di Rosoni, Giovanni Spadola: " Ho il cuore spezzato - dice il primo cittadino - Vedremo nelle prossime ore cosa è accaduto".