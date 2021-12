Incidente stradale sulla Siracusa - Catania nella galleria San Demetrio

Un incidente stradale si è verificato questa mattina verso le 7 sull'autostrada Siracusa - Catania, in direzione del capoluogo etneo. Il conducente di un veicolo ha perso il controllo del mezzo mentre transitava nella galleria San Demetrio, in territorio di Carlentini. Si tratta - secondo quanto accertato dalla Polstrada - di un incidente autonomo, dove non ci sono persone ferite. Disagi alla circolazione stradale. Per raggiungere Catania, il traffico è stato dirottato verso l'uscita obbligatoria di Lentini.