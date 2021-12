Troppe strade chiuse a Siracusa, protestano Vinciullo e Bisicchia

Nel complimentarci con l’Avvocato Dario Tota per la nomina ad Assessore alla Viabilità e nella speranza di essere ascoltati, segnaliamo alcune strade chiuse da tempo che tanto disagio stanno creando ai cittadini di Siracusa, allegando le relative foto di via Vizzini e di via Rodante. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Rosario Bisicchia.

Nello stesso tempo, segnaliamo che la via Rodante, ultimata da tempo, continua a rimanere chiusa nonostante sia una vie di notevole interesse per la Protezione Civile perché potrebbe alleggerire il traffico su via Augusta, perennemente intasata dal traffico, soprattutto in occasione di cattivo tempo.