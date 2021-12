Oltraggio e minacce ai poliziotti: 2 denunciati a Siracusa

Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Costanza Bruno per la segnalazione di un diverbio dovuto a problemi di viabilità.

In particolare, due soggetti inveivano contro un agente libero dal servizio e successivamente danneggiavano l’auto di quest’ultimo.

I due siracusani, rispettivamente di 49 e 39 anni, sono stati denunciati per violenza e minacce a Pubblico Ufficiale e, il solo guidatore dell’auto, anche per danneggiamento.

Inoltre, a seguito di perquisizione del mezzo, i due soggetti sono stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere e , quindi, denunciati anche per il reato di porto ingiustificato di armi e di oggetti atti ad offendere.