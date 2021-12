Giancarlo Garozzo: ecco perchè Italia Viva non chiede le dimissioni del sindaco di Siracusa

L'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, responsabile regionale per la legalità di 'Italia Viva' spiega in un post su Facebook, i motivi perchè i 'renziani' non chiedono le dimissioni del primo cittadino, Francesco Italia. Garozzo da due anni non condivide l'azione di governo dell'attuale amministrazione ' orfana' di un consiglio comunale andato a casa.

"In molti in questi giorni, mi chiedono come mai Italia Viva non abbia mai chiesto le dimissioni del sindaco. Ebbene lo scriverò qui sperando di essere chiaro ed esaustivo.

Oggi tutti comuni compreso quello di Siracusa, hanno la possibilità di attingere a una valanga di finanziamenti (Pnrr) miliardi di euro, cosa più unica che rara. Se oggi si dimettesse questo sindaco, dal quale per intenderci non mi aspetto nulla di significativo ne per competenze ne per rapporti politici/istituzionali, si andrebbe a votare a giugno 2022 (pandemia permettendo), in questi sei mesi di vuoto, arriverebbe un commissario nominato dalla Regione, che non conosce Siracusa e non ne conosce le priorità, sono convinto che il danno sarebbe enorme. E allora su cosa confido? Confido in un paio di persone presenti in giunta che proprio sulla sfida del Pnrr, nonostante il “Sindaco”, possono davvero dare un contributo significativo al fine di attingere a tali fondi. Bisogna provare e crederci - conclude Garozzo - inutile lamentarsi, da siracusano spero riescano a fare il massimo. Ma anche se non riusciranno a fare il massimo faranno certamente di più di un commissario nominato dalla Regione. Motivo per cui noi dimissioni non ne chiediamo".