Modica, morto a Roma l'avvocato Raffaele Cannata: ultimo gestore dell'Hotel Bristol

E’ morto sabato sera a Roma l’avvocato Raffaele Cannata. Aveva da poco compiuto 89 anni. E’ stato, a metà degli Anni Sessanta, l’ultimo gestore del famoso Hotel Bristol di Corso Umberto, a Modica, in quella parte del centro storico dove esisteva anche la chiesa di Sant’Agostino: fu rasa al suolo, insieme all’albergo, per fare posto, in clima di sacco edilizio, a due palazzi. Cannata, come tanti laureati della sua età, partì per Roma: qui vinse un concorso all’Eni e fu assegnato al settore alberghiero gestito dall’Ente Nazionale Idrocarburi. L’Eni, infatti, era proprietaria dei Motel Agip e l’avvocato Cannata, fino alla pensione, svolse il ruolo di ispettore in giro per l’Italia, dove esistevano i Motel Agip: uno era anche a Modica, all’ingresso della città, dove adesso c’è il Principe D’Aragona. Raffaele Cannata non ha mai spezzato il forte legame con la sua città dove ha trascorso gran parte del periodo estivo, oltre alle festività di Natale e, soprattutto, di Pasqua: era, infatti, molto legato alla tradizione della Madonna Vasa Vasa. Con l’avvocato Cannata se ne va un altro pezzo di quella generazione di modicani che si sono affermati lontano dalla propria città dove lasciano, però, testimonianze di signorilità.