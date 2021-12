Festa a Floridia per nonna Concettina: oggi festeggia un secolo di vita (LE FOTO)

A cento anni suonati sa ancora le tabelline a memoria ed è iperattiva, tanto da lasciare senza parole, figli, nipoti e pronipoti. Floridia stasera festeggia il secolo di vita di Concetta Tinè, 'Concettina' per il vicinato. Rimasta vedeva anni fa, vive in una casa di corso Vittorio Emanuele, insieme ad una dei suoi quattro figli, Pasqualina, che di anni ne ha 79. Ha sempre vissuto circondata dall'affetto della sua famiglia, anche degli altri tre suoi figli: Maria, Silvana e Nino. Per stasera in casa di nonna Concettina, c'è il taglio della torta e si aspetta anche l'arrivo del sindaco Marco Carianni che le donerà una targa per il suo centesimo compleanno. E' la nipote Annamaria a raccontare la straordinaria vita di Concettina. "Intanto - dice con orgoglio - le ho regalato una poesia. E' scritta in dialetto ed i versetti percorrono tutta la vita di mia nonna. E' stata sempre una donna generosa e di grande altruismo. Quando c'era bisogno assisteva le persone ammalate del rione. Una generosità che negli anni è stata ricambiata. Oggi con il suo secolo di vita, è lucidissima, si muove autonomamente ed ha una vita regolare. Il suo tempo libero lo passa lavorando la maglia con l'uncinetto". Il segreto della sua longevità? "La nonna per sua libera scelta ha un'alimentazione povera. Mangia molta verdura cotta e con pochissimo sale". Per farla breve, nonna Concettina scoppia in salute. Annamaria conclude: "E' bello arrivare a 100 anni in queste condizioni" - dice la nipote, poi chiude con una battuta: "Io voglio arrivare a 110 anni".