Ragusa, al Teatro Don Bosco in scena il 19 "L'eredità di mio zio buonanima

Si ritorna a recitare dal vivo, con i Teatri a capienza piena ed il Teatro dei Saitta lo fa puntando sui classici del Teatro Siciliano che ancora oggi hanno una fortissima presa sul pubblico e per la stagione guidata da Maurizio Nicastro, l’appuntamento con la risata è fissato per domenica 19 dicembre alle ore 18,30 al Teatro Don Bosco di Ragusa, con "L'eredità di mio zio buonanima".

Gli anni passano e come nelle buone tradizioni Salvo Saitta lascia il testimone al figlio Eduardo, Toccherà infatti a Eduardo interpretare il ruolo di Antonio Favazza, indiscusso protagonista della commedia, ruolo che fu del padre fino a qualche anno addietro.