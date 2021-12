Covid, sospese le attività sportive a Petralia Soprana

Sospese tutte le attività sportive e di assembramento in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati fino a nuova disposizione.

Queste le nuove direttive contenute nell'ordinanza emessa stamani dal sindaco Pietro Macaluso al fine di arginare il continuo aumento dei casi. Sospesa anche la partita di calcio prevista per oggi tra l'ASD Città di Petralia Soprana e l'A.C. Geraci Siculo del campionato di prima categoria.

Dopo la chiusura delle scuole e le attività di catechesi e oratorio, il primo cittadino di Petralia Soprana continua l'azione di prevenzione con nuove azioni restrittive concordate con il Commissario Straordinario Renato Costa. L'aumento esponenziale dei casi in pochi giorni fa paura. Fino a oggi i positivi accertati con tampone molecolare sono 74. A questi vanno anche aggiunti i positivi al tampone rapido e coloro i quali sono in quarantena per essere stati a contatto con positivi per un totale complessivo che si aggira intorno alle cento unità.