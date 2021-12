Proteste no vax in Germania: 14 poliziotti feriti

Scontri fra polizia e manifestanti no vax si sono verificati nel weekend in diverse località della Germania, con un bilancio di 16 agenti feriti. L'episodio più grave, ha reso noto oggi la polizia, è avvenuto a Greiz con il ferimento di 14 poliziotti.

In questa cittadina della Turingia, un migliaio di manifestanti si erano riuniti ieri nel centro della città e hanno tentato di travolgere il cordone delle forze dell'ordine. Un video postato su Twitter mostra diversi scontri corpo a corpo con gli agenti. La polizia è intervenuta con spray al pepe. Sono stati identificati 207 manifestanti ed emessi 108 ordini di abbandonare l'area, a cui si aggiungono 44 procedure per reati penali e 47 per infrazioni.

A Hamm, in Nord Reno Westfalia, gli agenti hanno disperso oggi una manifestazione illegale con 550 membri del movimento "Querdenken" (Pensiero laterale). il presunto leader della protesta è stato denunciato per insulti agli agenti e violazione delle leggi sulle assemblee pubbliche. Questa mattina a Bennewitz, in Sassonia, due agenti e altrettanti manifestanti no vax sono rimasti feriti dopo che la polizia ha disperso un raduno di 25 persone. Ieri la polizia era intervenuta per disperdere manifestazioni no vax con 100 persone a Francoforte (Assia), oltre che in città del Baden Wuerttemberg: Reutlingen (1500 persone), Friburgo (2500) e Stoccarda (diverse centinaia).