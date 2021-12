Covid, da domani la Calabria torna in zona gialla

Da domani, giorno di Santa Lucia, la Calabria entrerà in zona gialla. Da lunedì infatti scatterà il nuovo livello di allerta anche se in realtà non cambierà molto per i cittadini. Questo anche per l’entrata in vigore dal 6 dicembre scorso del decreto Super Green Pass, che ha esteso l’obbligo di certificazione verde rafforzata per l’accesso a diverse attività e l’introduzione già dell’obbligo delle mascherine all’aperto disposto dal governatore Roberto Occhiuto. Dal 6 dicembre, infatti, dopo l’entrata in vigore del decreto l’accesso a bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi e altri luoghi e attività è limitato solo a chi ha il Super Green Pass, mentre basta il Green Pass con tampone per accedere ai luoghi di lavoro, soggiornare negli alberghi, utilizzare il trasporto pubblico locale oltre che regionale e interregionale. E la misura rafforzata dell’utilizzo delle mascherine all’aperto, previsto dal passaggio in zona gialla, in realtà era già contemplato nell’ordinanza disposta dal governatore.