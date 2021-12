Calcio di Promozione, il Frigintini non concede sconti e batte il Modica nella stracittadina della Contea ( 1 a 0 )

Frigintini 1

Modica Calcio 0

Marcatore: st 15' Sangiorgio (rigore)

Frigintini: La Licata, Corallo, Assenza,Gugliotta (22' st Modica, 43' st Pisana), Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Milana, Noukri, Calabrese (33' st Occhipinti), Galfo. A Disp: Giannì, Arrabito, Drago, Fornì, Spadaro, Iemmolo. All. Stefano Di Rosa.

Modica Calcio: Incatasciato (14' st Andrea Vindigni), Carpinteri, Peluso (19' st Tripoli), Francesco Vindigni, Toscano, Cavallo (11' st Novello), Pellegrino, Drago (31' st Falla), Butera, Kebbeh. A Disp: Blando, Blandino, La Cognata, Caruso, Abbate. All. Giancarlo Betta.

Arbitro: Valerio Gambacurta di Enna.

Assistenti: Andrea Triolo di Acireale e Matteo Damantino di Catania.

Il Frigintini batte di misura un brutto Modica e si aggiudica il derby della Contea disputato al “Pietro Scollo” di Modica davanti a una buona cornice di pubblico. A decidere la stracittadina è stato un tiro dal dischetto di Sangiorgio arrivato al quarto d'ora del secondo tempo. Un derby che il Modica non ha giocato bene soprattutto nel primo tempo, ma alla fine ha cercato di raddrizzare le sorti del match e forse avrebbe anche meritato il pareggio per le occasioni fallite nel finale, ma nonostante tutto oggi dai rossoblù ci si aspettava qualcosina in più.

Le due squadre scendono in campo timorose e pensano soprattutto a non prenderle, il Frigintini cerca di fare la partita, mentre il Modica si difende con ordine, ma fatica a impostare in un campo a cui non è troppo abituato.

Tuttavia la prima occasione e per i rossoblù di Betta che al 12' imbastiscono una buona azione in velocità sulla sinistra con il tiro di Carpinteri che viene respinto da un difensore.

Risponde al 18' il Frigintini con una “sventagliata” di Calabrese che sulla destra pescalo smarcatissimo Noukri che entra in area e lascia partire un diagonale che finisce a lato.

Al 26' è il Modica a farsi minaccioso dalle parti di La Licata. Carpinteri servito sulla corsa entra in area dalla sinistra e incrocia il tiro che si perde a lato di pochissimo.

Al 32' Sangiorgio vince il duello aereo con Toscano, va via in velocità e giunto al limite lascia partire un tiro che Incatasciato respinge con i pugni.

È questa l'ultima azione degna di nota della prima frazione di gioco che finisce a reti bianche.

Nel secondo tempo il Modica entra in campo con piglio deciso e al 3' va vicino al vantaggio con un tiro cross dalla destra di Kebbeh che La Licata devia in angolo. Dal successivo corner dalla destra si accende una mischia in area frigintinese con un tocco verso la porta, ma La Licata è attento e sbroglia la matassa.

Al 9' lancio in profondità per Noukri che anticipa Incatasciato in uscita e finisce a terra dopo essere entrato in contatto con l'estremo difensore rossoblu. L'arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione al Frigintini. Nell'occasione sia Noukri che Incatasciato restano a terra, con il portiere del Modica che è costretto a uscire per un infortunio alla mano. Dopo ben 7' di gioco fermo per l'intervento dell'ambulanza e l'ingresso in campo di Andrea Vindigni, Sangiorgio dagli undici metri porta in vantaggio i rossoblu padroni di casa.

Il Modica reagisce, alza il baricentro del suo gioco e inizia ad attaccare a testa bassa.

Al 26' Novello dalla destra pesca in area Kebbeh che aggancia davanti alla porta, ma il suo tocco, pizzica il palo alla destra di La Licata e finisce fuori.

4' dopo ci prova Butera dal limite, ma il suo tiro è centrale e La Licata para facilmente.

Al 44' tiro cross di Musso un difensore svirgola il rinvio con palla che scheggia il palo e finisce in angolo. Dal successivo corner il pallone crossato in area di rigore è deviato in rete da Pellegrino, ma il secondo assistente segnala un fuorigioco dubbio di Pellegrino e invalida quello che poteva essere il gol del pareggio.

Al 46' Pellegrino serve sulla destra Kebbeh che lascia partire un bel tiro sul quale La Licata si supera e in bello stile devia in angolo.

Poi dopo 5' di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la sconfitta del Modica Calcio che si allontana dalla vetta.

“Nel primo tempo - spiega Giancarlo Betta - abbiamo fatto fatica perchè non riuscivamo a trovare le giuste misure in un campo che non è il massimo, poi nella ripresa abbiamo fatto meglio sbagliando solo nell'episodio che poi in pratica ha cambiato la partita. Abbiamo reagito, abbiamo creato parecchio e abbiamo fallito diverse occasioni per pareggiare. Peccato – continua - perchè abbiamo fallito l'esame di maturità. Ora – conclude – voltiamo subito pagina e pensiamo a risollevarci perchè il campionato è ancora lungo e ci sono ancora i margini per poter risalire la china”.