Cna, il ragusano Giuseppe Cascone riconfermato nella presidenza nazionale

La Cna territoriale di Ragusa ha partecipato ai lavori dell’assemblea elettiva nazionale della Cna dal titolo “Ripartire. Insieme. Tra esperienza e innovazione”, un evento che si ripete ogni quattro anni per affrontare i temi cruciali del momento. La delegazione ragusana era formata da Giovanni Migliore e Carmela Dipasquale, eletti in assemblea territoriale, oltre che dal segretario della Cna territoriale di Ragusa, Carmelo Caccamo, da Giovanni Brancati e da Donatella Cutello. Durante i lavori dell’assemblea, nel corso del quale è stato eletto il nuovo presidente nazionale Dario Costantini, si è proceduto all’elezione della presidenza nazionale al cui interno è stato riconfermato, tra i componenti della stessa, il ragusano Giuseppe Cascone come espressione di Cna Sicilia. Eletta, inoltre, anche la direzione nazionale e tra i componenti anche Giuseppe Santocono, presidente della Cna territoriale di Ragusa. Eletto anche il collegio dei garanti che ha visto la riconferma, per la Cna territoriale di Ragusa, di Antonino Cavallo. La Cna territoriale di Ragusa esprime, dunque, soddisfazione per il buon esito dei lavori assembleari e per il raggiungimento degli obiettivi da parte dell’intera delegazione siciliana che conferma la bontà dell’attività portata avanti a livello isolano. “Tra riconferme e nuovi eletti – afferma il segretario territoriale della Cna di Ragusa, Caccamo – riteniamo che ci sia da essere soddisfatti e cogliamo l’occasione per augurare un buon lavoro alla presidenza e ai nuovi organismi eletti”. Il componente della presidenza nazionale, Cascone, aggiunge: “Diciamo che questa riconferma è il risultato di un’azione portata avanti su tutti i livelli dalla Cna che, soprattutto durante il periodo pandemico, ha dimostrato di essere sempre in prima linea accanto alle imprese. Siamo stati l’unica associazione di categoria davvero presente. Sono lusingato dal fatto che la mia associazione di categoria ha deciso, ancora una volta, di puntare anche su di me. Uno straordinario riscontro per la Cna Sicilia e uno stimolo ulteriore a dare il meglio per le piccole e medie imprese da noi rappresentate”.

NELLA FOTO, la delegazione ragusana: al centro, Giuseppe Cascone