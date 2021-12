Ragusa, dall'Associazione San Bartolomeo un Natale speciale per i bambini meno fortunati

La prima edizione dell’iniziativa ha riscosso un notevole coinvolgimento cittadino distribuendo circa seicento pacchi dono su tutto il territorio comunale. Un grande esperimento di “bella comunità” quello che ha visto il prodigarsi di volontari e la collaborazione di Enti Pubblici, Club service, Associazioni e Parrocchie. Per questo motivo, l’Associazione “San Bartolomeo – sistemi culturali” rilancia l’iniziativa “Natale per tutti… Ragusa una Comunità” avviando la seconda edizione. L’iniziativa ha preso il via oggi, presso la sede dell’Associazione, ubicata nell’antica chiesa di San Bartolomeo nella Vallata Santa Domenica, e proseguirà per tutta la settimana dalle ore dalle ore 18:30 alle 20:00. Tanti piccoli gesti per rendere grande il Natale di tutti attraverso la raccolta di giocattoli nuovi, usati ma in buone condizioni, materiale didattico e di cancelleria, beni di prima necessità per l’infanzia oppure dolcetti, pandori e dolciumi vari. I doni raccolti verranno consegnati alle famiglie più bisognose. Diventeranno dei regali. I giocattoli ad esempio saranno confezionati grazie al materiale offerto da Iblea Nastri Italia e da Criscione & Criscione e quindi distribuiti alle parrocchie e alle associazioni che assistono famiglie in difficoltà.

La raccolta dei giocattoli si svolgerà fino al 18 dicembre, dalle ore 18.30 alle 20.00, presso la sede di “San Bartolomeo – sistemi culturali” (Vallata Santa Domenica). Chiunque volesse contribuire all’iniziativa, non solo con la donazione dei giocattoli, ma anche nel ruolo di volontario sia nelle attività a favore dei più piccoli che in quelle dedicate agli anziani, può contattare il numero WhatsApp 371-4226842 o le pagine social dell’associazione o avere ulteriori informazioni collegandosi al sito web www.sanbartolomeo1696.it. Il progetto gode del sostegno di Banca Agricola, ASP Ragusa, Confcommercio Ragusa, Rotary Club Ragusa Hybla Heraea, Soroptimist International Club Ragusa, International Inner Wheel , Moica Ragusa, Panathlon club Ragusa, Siciliainmusika, Iblea Nastri Italia, Criscione e Criscione, Farmacia Basile, Rotaract Club Ragusa, MediaLive, Radio Ragusa, RagusaOggi e SetUp.