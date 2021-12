Il Siracusa vince la stracittadina contro il Real: è un rigore a spianare il successo

Un rigore contestato dal Real per un precedente fuori gioco, ma l'arbitro è irremovibile ed assegna il penalty al Siracusa. Ed è così che gli azzurri di Beppe Mascara si aggiudicano la stracittadina. Il gol partita lo firma, Montagno dagli undici metri. Il risultato si sblocca al 35'. Montagno dalla mediana del campo pesca centralmente Catania, il fantasista azzurro sfugge al diretto marcatore entra in area ed il portiere lo atterra. L’arbitro assegna il rigore nonostante le proteste del Real per un presunto fuorigioco dello stesso Catania, poi dal dischetto Montagno realizza. Primo tempo in archivio senza altri sussulti, dopo l’intervallo ci prova subito Fichera, ma la conclusione del giocatore azzurro finisce fuori.

Qualche straordinario lo compie Ferla che salva in più di un'occasione il risultato. Alla fine è il Siracusa che gioisce. Forse il Real Siracusa avrebbe meritato qualcosa di più.