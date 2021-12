Gela, il pontile e l'ex Lido "La Conchiglia" da abbattere: scompare un pezzo di storia

Parte della storia di Gela del secolo scorso rischia di essere cancellata e sarebbe una ferita profonda per gli storici e i cultori della storia patria, locali e non solo, i quali hanno ricostruito con impegno ed acume le vicende belliche ed imprenditoriali di cui la Città del Golfo è stata testimone nel Novecento. Di questi giorni la notizia della demolizione del pontile sbarcatoio (terminato nel 1915) e dell’abbattimento dell’ex lido La Conchiglia (inaugurato nel 1958 nello sito dove nel 1937 ballò il Duce) ), per i quali la Giunta Musumeci ha varato due consistenti interventi nell’ambito del programma di riqualificazione del demanio marittimo. L’inizio dei lavori (le due strutture sono pericolanti) non è dietro l’angolo, giacché occorrerà che trascorrano gli abituali tempi burocratici, ma se la politica, come sempre si divide, tra chi esulta per la decisione e chi la critica aspramente, c’è anche “chi si ribella”. Tra questi Fabrizio Carloni, una delle massime autorità viventi sul tema, che nel volume “Gela 1943 . Le verità nascoste dello sbarco americano in Sicilia”, ha indagato con rigore sugli eventi che investirono il territorio e la sua popolazione, raccontando storie di eroismi e della mortificazione del patrimonio urbano.

“La distruzione della colonia estiva e del pontile – dice Carloni – sarebbe uno schiaffo all’intera Storia della Sicilia -. Lo stabilimento balneare della Conchiglia rappresenta la Gela turistica del primo dopoguerra prima che Gela fosse distrutta dal Petrolchimico. È del tutto inaccettabile che i luoghi topici dello sbarco americano a Gela, nell’ambito dell’Operazione Husky, siano stati distrutti o lo saranno a breve giro. Per difendere questi siti si sacrificarono i fanti costieri, i Finanzieri ed i Carabinieri di Gela. In Normandia, dove si verificò lo sbarco alleato del giugno 1944 (Operazione Overlord) ogni villaggio, ogni ponte, ogni campanile dove si svolsero combattimenti anche secondari, sono protetti e valorizzati perché la memoria di ciò che avvenne venga conservata e trasmessa ai propri figli. In Sicilia tutto è mortificato e dimenticato”.

Scriveva qualche tempo, profeticamente, fa il professore Nuccio Mulè sul suo appassionato blog di difesa dei beni culturali gelesi : “Negli ultimi decenni nessuna delle istituzioni competenti ha compreso che il pontile sbarcatoio, già allora fatiscente, era da considerare un esempio di archeologia marinara, retaggio di civiltà, economia e cultura di Gela, e che quindi doveva essere salvaguardato. Ma per le istituzioni, nissena o regionale che sia, negli anni passati e forse anche ora, i reperti archeologici erano solamente quelli delle epoche protostoriche, greche e romane; per tutti gli altri reperti si lasciava il tempo che si trovava e se non c’era non sarebbe accaduto nulla. Ci riferiamo in particolare ai reperti di epoca ma anche a quelli della Seconda Guerra Mondiale, questi ultimi abbandonati e ridottisi oggi di numero a meno della metà, mai attenzionati e forse nemmeno censiti dalla Soprintendenza. Sorge adesso una domanda: come sarà gestita dalle istituzioni questa brutta storia e che ne sarà del vecchio pontile sbarcatoio. Non ci vuole la sfera di cristallo per predire la risposta: niente! Si continuerà ad aspettare che il tempo faccia il suo corso. Nel solito standard della totale strafottenza, utilizzato da decenni dalle istituzioni”.

Emanuele Ferrera