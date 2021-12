Tentarono di uccidere un loro connazionale: 2 arresti a Mazara del Vallo

Avrebbero preso parte ad una violenta rissa in centro a Mazara del Vallo e poi pochi minuti dopo in un centro per immigrati avrebbero cercato di uccidere un loro connazionale con diverse coltellate.

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Marsala su richiesta della procura , nei confronti di due tunisini di 20 anni accusati tentato omicidio aggravato premeditato, detenzione illegale di armi e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La violenta aggressione è avvenuta lo scorso 21 novembre. Prima i carabinieri sono intervenuti per sedare in centro una violenta rissa nel corso della quale un tunisino minorenne era stato accoltellato e portato d'urgenza in ospedale. Mentre stavano sentendo la vittima dell'aggressione è arrivata una seconda segnalazione. Per ritorsione un giovane tunisino, che apparteneva ad una seconda banda, era stato stordito con un teser e poi colpito con dieci coltellate al torace, al dorso, agli zigomi e alle spalle, provocando ferite ai polmoni. Insieme ai due arrestati nel corso delle indagine sono stati notificati avvisi di garanzia a cinque tunisini che avrebbero preso parte alle risse.