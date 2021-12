Ladri miserabili a Floridia rubano gasolio di uno scuolabus del Comune

Ladri senza vergogna la notte scorsa a Floridia. Dopo essersi introdotti nel recinto dove vengono parcheggiati gli scuolabus del Comune, hanno svuotato il serbatoio di un veicolo per rubare una cinquantina di litri di nafta. Lo hanno fatto in maniera subdola, bucando il serbatoio del carburante. La scoperta è stata fatta questa mattina da un autista. Il conducente è andato nell'autoparco di via Labriola (nel recinto della Misericordia) e quando ha cercato di avviare il veicolo si è accorto che il pulmino era senza nafta. Si è subito accorto che ignoti avevano portato via il carburante. Lo scuolabus è rimasto così fermo, provocando disagi ai bambini e alle loro famiglie. Il furto è stato denunciato alla Tenenza dei carabinieri.

L.M.