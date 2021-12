Covid, contagi nei comuni del Ragusano: superata quota 500

Altri 21 positivi al Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore. I contagi, ora, sono 509 (ieri erano 488). E' il report Asp del 13 dicembre. Dei 509 positivi, 485 sono in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale, 4 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria. Stabile il numero dei morti, 377. Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: 15 Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 53 Comiso, 19 Giarratana,

9 Ispica, 100 Modica, 12 Monterosso Almo, 67 Pozzallo, 156 Ragusa, 5 Santa Croce Camerina, 9 Scicli, 37 Vittoria.