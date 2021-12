Palermo, bambini down: il presidente Miccichè premia gli atleti C21 reduci dai campionati europei

Un pomeriggio di allegria e di grande umanità si è respirato a Palazzo Reale durante la premiazione dei bambini down che hanno partecipato ai campionati europei SUDS “Eurotrigames 2021” di Ferrara.

Il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè ha voluto consegnare loro un riconoscimento a questi giovanissimi che fanno parte della Nazionale Italiana, hanno un ottimo palmares e si sono ben classificati agli europei.

“Quando sono in mezzo a questi ragazzi – ha detto Miccichè - vedo tanta umanità, bellezza e purezza che nella vita quotidiana non vedo. La loro qualità interiore emoziona e arricchisce il prossimo”.