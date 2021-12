Modica, al Palazzo della Cultura la storia della "mummia bambina" di Palermo

Appuntamento culturale mercoledì 15 dicembre alle ore 18, nella Sala Triberio al Museo Civico di Palazzo della Cultura a Modica, ” la mummiologia applicata ai bambini”. A rappresentare quest’affascinante argomento sarà il Professor Dario Piombino Mascali, antropologo di fama internazionale, professore in Lituana, e in vari atenei europei e ricercatore nei Musei Vaticani”. Uno tra i più importanti studiosi italiani di mummie antiche, che per l’occasione parlerà della storia di Rosalia Lombardo, conosciuta come la “Bella addormentata”, inumata da Alfredo Salafia nelle Catacombe dei Cappuccini a Palermo nel 1920. Un altro importante appuntamento – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Maria Monisteri – che insieme al Direttore del Museo Civico “Franco Libero Belgiorno” Giovanni Di Stefano e del Presidente dell’Archeo club di Ragusa, abbiamo voluto fortemente a Modica per assicurarci una grande opportunità culturale e scientifica. Per l’occasione saranno presentati i risultati degli studi sui modi d’imbalsamazione utilizzate non solo per il corpicino di Rosalia Lombardo a Palermo ma anche per i bambini in varie parti del mondo fino agli angelitos sudamericani. Il Prof. Piombino è tra l’altro, autore di tantissime pubblicazioni scientifiche e di vari volumi fra cui Il maestro del sonno eterno, le catacombe dei Cappuccini e lo spazio di un mattino, che sarà presentato nel corso della conferenza del 15 dicembre, in cui affronterà l’argomento da uomo di scienza senza trascurare i risvolti sociali e la narrazione.