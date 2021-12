Covid, in Italia nelle ultime 24 ore 12.712 positivi con 98 vittime

Sono 12.712 i positivi ai test Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica 12 dicembre erano stati 19.215. Sono invece 98 le vittime in un giorno, domenica erano state 66. Sono 313.536 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 501.815. Il tasso di positività è al 4%, domenica era al 3,8%. Sono invece 856 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 27 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 60. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.951, con un balzo di 254 in più rispetto a domenica. Per le vaccinazioni pediatriche il Lazio parte prima. Ci sarà infatti un V-day il 15 dicembre che coinvolgerà lo Spallanzani e altri 13 hub. I piccoli potranno essere accompagnati per tutto il percorso vaccinale da un genitore e sono previsti itinerari speciali, assistenza e intrattenimento. Le prenotazioni, partite nel pomeriggio, hanno fatto registrare quota 19mila in due ore. Le prime somministrazione del V-Day pediatrico si terranno all'Istituto Spallanzani ed in altri 13 hub, fra cui il museo Esplora, il Nuovo Regina Margherita, il Santa Caterina delle Rose, gli ospedali Policlinico Umberto I, Sant'Andrea, dei Castelli, Spaziani di Frosinone, Goretti di Latina, De Lellis di Rieti e il consultorio famigliare di Viterbo.