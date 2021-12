Floridia, rissa nella zona della Marchesa: 17enne ferito alla testa in ospedale

Botte da orbi nella zona della Marchesa a Floridia, per una maxi rissa tra giovanissimi, la maggior parte, minorenni. Forse 10, 12 ragazzini se le sono date di santa ragione. Poi sarebbe intervenuto il papà di uno dei contendenti che avrebbe colpito alla testa con un corpo contundente il quasi coetaneo del figlio che aveva ingaggiato una furibonda lite.

La baraonda è scoppiata verso le 20, 15 nelle vicinanze di un panificio di corso Vittorio Emanuele. Non è ancora chiaro se durante la rissa siano spuntati i coltelli. Sta di fatto che sul posto dopo l'allarme, sono arrivate tre gazzelle dei carabinieri e due autoambulanze. I soccorritori hanno prestato le prime cure a S.D.M., 17 anni, che a quanto pare aveva la testa fracassata e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° per le ferite lacero contuse riportate. Ancora da accertare come sono andati realmente i fatti. Le forze dell'ordine nel momento del grande parapiglia, hanno bloccato il transito dei veicoli, facendo deviare il traffico sulla strada di Cugno di Canne. Probabile che qualcuno dei partecipanti alla rissa, sia stato convocato alla Tenenza di Floridia.