Ravanusa, già 7 morti: speranze al lumicino per i due dispersi

Le ricerche continuano senza sosta, ma le speranze sono sempre più ridotte al lumicino. A Ravanusa, in provincia di Agrigento, l'angoscia e il dolore non si attenuano dopo l'esplosione e il crollo avvenuti sabato sera.

Questa mattina sono stati estratti altri quattro corpi sotto le macerie. Il bilancio sale a 7 vittime. Due ancora sono le persone disperse e per loro, padre e figlio, sono ancora al lavoro vigili del fuoco, forze dell'ordine, uomini della Protezione civile, della Croce Rossa e volontari. Tra le vittime accertate di questa assurda tragedia c'è Selene, la giovane donna incinta di 9 mesi che a giorni avrebbe dovuto partorire Samuele. Con lei, infermiera, dalle macerie di via Trilussa i soccorritori hanno estratto senza vita anche il marito Giuseppe, e i suoceri Angelo ed Enza. Una famiglia distrutta. Mancano all'appello ancora Calogero e Giuseppe Carmina. E' stata localizzata l'area dove probabilmente si trovano, distante comunque dalla loro abitazione.

Ieri erano stati rinvenuti i corpi di Pietro Carmina, Carmela Scibetta e Liliana Minacori.

Due le donne che erano state tratte in salvo: Giuseppa Montana e Rosa Carmina, ricoverate all'ospedale di Licata. "E' prematuro per capire le cause, sarà compito degli inquirenti appurare le moticazioni. Oggi il mio paese piange sette vittime e ancora ci sono due dispersi", ribadisce Carmelo D'Angelo, sindaco di Ravanusa, a Rainews24. Secondo il comandante dei carabinieri di Agrigento, Vittorio Stingo, "l'ultima verifica sul metanodotto era stata fatta 5 giorni fa e non era emersa nessuna criticità.

Probabilmente - afferma c'è stato un accumulo di gas causato da un frana nel sottosuolo". "In relazione alle notizie diffuse in queste ore circa presunti lavori di manutenzione eseguiti da Italgas sulla rete di Ravanusa nei 5 giorni precedenti l'evento", Italgas Reti spiega che "sulla base di quanto registrato nei sistemi aziendali - non vi è evidenza di lavori eseguiti sulla rete stradale, ma unicamente interventi routinari eseguiti su contatori domestici e su alcune valvole stradali da eseguire con cadenza periodica. Detti interventi, si sono svolti nell'abitato di Ravanusa in vie distanti dal luogo dell'evento".