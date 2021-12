Terremoto di magnitudo 7.1 in Indonesia:allerta tsunami

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia) davanti le coste dell'Indonesia. È stata emessa una allerta tsunami.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro nel Mar di Flores a circa 100 km dalla città di Maumere.

Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. Il Centro allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) ha diramato un avviso per possibili onde anomale sulle coste entro i mille chilometri dall'epicentro della scossa.