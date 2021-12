Fratelli d'Italia: "Viabilità nel Centro storico di Ragusa da ripensare"

“Da quando è stata chiusa al traffico via Rapisardi, nel tratto compreso tra corso Vittorio Veneto e corso Italia, la viabilità in centro storico è diventata più complicata per i tanti cittadini che ogni giorno si recano nel quartiere per sbrigare le più disparate faccende e per andare da via Sant’Anna a piazza Libertà, oltrepassando la vallata Santa Domenica, un tragitto che in linea d’aria è appena 200 metri, bisogna percorrere circa 1600 metri. Chiediamo all’Amministrazione comunale di riflettere sull’opportunità di riorganizzare alcuni aspetti della viabilità del centro storico”.

È la posizione del circolo di Ragusa di Fratelli d’Italia che tramite Salvatore Piccitto, responsabile del dipartimento viabilità del partito, spiega: “Chiunque, in auto, scenda dalla via Sant’Anna, una volta superata la via Mario Leggio, per potere andare in piazza Libertà o zone limitrofe, è costretto a fare un giro enorme e frustrante. La soluzione più semplice, secondo noi - aggiunge Piccitto - sarebbe quella di riaprire via Rapisardi nel tratto della Prefettura. In questo modo, tra l’altro, si potrebbe tornare a chiudere corso Vittorio Veneto nelle sere del fine settimana rendendolo più sicuro per i tanti giovani che frequentano la zona in quei giorni. Oppure, sempre per ridurre di molto quel chilometro e mezzo già citato, si potrebbe invertire il senso di marcia di via Natalelli, nel tratto da via Sant’Anna attraversando via Maiorana e oltre il Tribunale. Infine, si potrebbe rendere percorribile con l’auto anche il tratto di via Roma tra via Sant’Anna e via Ss. Salvatore, ma si dovrebbe sacrificare una parte dell’area pedonale”.

“Naturalmente - concludono dal circolo FdI - una qualsiasi di queste soluzioni sarebbe utile per velocizzare il traffico offrendo qualche sbocco al dedalo di strade del centro storico in attesa di avere un sistema di trasporto pubblico tale da convincere i cittadini a rinunciare all’auto”.