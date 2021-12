Morto suicida il 30 enne che ha ucciso la ragazza di Misterbianco

E' stato trovato morto in un casolare abbandonato del Villaggio "Campo di mare" a Vaccarizzo, zona marinara alla periferia di Catania, l'uomo sospettato dell'omicidio di Giovanna "Jenny" Cantarero, la donna di 27 anni uccisa a colpi di pistola venerdì sera a Misterbianco. L'ipotesi è che l'uomo, dopo il folle gesto, si sia suicidato. Sul posto sono a lavoro i carabinieri del comando provinciale di Catania. Il 30enne, sposato, era impiegato in un centro scommesse in un paese della provincia etnea e aveva frequentazioni in ambienti criminali. Di lui non si avevano notizie dalla sera del femminicidio.