Puoi essere rintracciato con una VPN nel 2022?

Cookie . I siti web spesso utilizzano cookie di tracciamento per rendere più fluida la tua esperienza di navigazione. I cookie sono piccoli pezzi di codice che vengono scaricati e memorizzati sul tuo dispositivo o browser quando visiti un sito web. Questo viene fatto in modo che un sito web possa tenere traccia delle tue richieste - i cookie sono il motivo per cui il tuo carrello della spesa online non si cancella ogni volta che aggiorni la pagina. I cookie di terze parti sono di solito utilizzati per la pubblicità e possono identificarvi e tracciarvi attraverso diverse piattaforme. Fortunatamente, ci sono molti modi per bloccarli.