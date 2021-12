Ladri di merendine all'Istituto Corbino di Augusta: arrestati due ladri

Carabinieri della Stazione di Augusta, della Stazione di Melilli e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia hanno arrestato due giovani censurati del posto per furto aggravato.

Nelle ultime settimane diversi Istituti Scolastici megaresi erano stati interessati da alcuni furti dove ignoti prevalentemente di notte si introducevano danneggiando una finestra o una porta posteriore e, forzando i distributori di bevande, si impossessavano delle monete contenute all’interno della cassetta raccoglitrice. Dello stesso tipo di reato era stato anche interessato un distaccamento degli Uffici comunali di Augusta.

I Carabinieri della Stazione, oltre ad intensificare i servizi di controllo del territorio, hanno sensibilizzato i dirigenti scolastici ad installare adeguati sistemi di videosorveglianza e di allarme nelle scuole o a ripristinare quelli esistenti ma non funzionanti.

L’altro ieri sera i ladri erano di nuovo in azione, stavolta all’interno dell’Istituto Comprensivo Orso Mario Corbino nella Contrada Monte Tauro, ma l’immediato intervento delle pattuglie in turno ha consentito di porre fine a questa serie di furti. Infatti i militari hanno circondato la Scuola e bloccato i ladri che alla vista dei Carabinieri avevano gettato il bottino appena trafugato ed un piede di porco che poi venivano recuperati.

I due ladri, di cui uno minorenne, sono stati arrestati e, mentre il maggiorenne è stato posto ai domiciliari, il minorenne è stato trasferito al Centro di Accoglienza di Catania, in attesa delle decisioni delle Autorità Giudiziaria.