Il Galà dello Sport a Trecastagni: undici premiati con grandi personaggi del panorama nazionale

Un’altra edizione del Galà dello Sport va in archivio, sempre con identico successo. Lo dice la riuscita della serata, questa volta organizzata nella splendida location di Villa Romantica a Trecastagni, lo dice il nome di coloro che hanno ricevuto il Premio. La Castagna d’Argento si eleva ormai da tempo a livello nazionale e riconosce i meriti a chi, fra giocatori, allenatori, dirigenti, manager, giornalisti, si è distinto nell’anno solare che sta per concludersi. A Trecastagni si è celebrata una vera e propria serata di gala all’americana cominciata con una clip montata da Francesco Leone che ha raccontato i primi 15 anni della Castagna d’Argento. Poi, per primo sul palco è stato chiamato il generale Enzo Parrinello, presidente della giuria: “Scorrendo l’albo d’oro si coglie la considerazione e il posizionamento che il Premio ha raggiunto nel panorama nazionale. Inoltre, come dimostra il riconoscimento ricevuto da Silvia Salis nel 2017, adesso vicepresidente vicario del Coni, si può dire che la Castagna d’Argento porti bene”. Al presidente di Sicilpool e organizzatore Pippo Leone è toccato invece chiudere il Galà 2021: “Orgogliosi – ha detto – e anche emozionati perché anche quest’anno siamo riusciti a portare a Trecastagni l’eccellenza dello sport italiano. Abbiamo fatto una bellissima cosa in un momento che speriamo segni la ripartenza”.

I PREMIATI – La giuria, che insieme al presidente Parrinello, è composta anche da Fabio Pagliara e Enzo Falzone, ha deciso di assegnare la Castagna d’Argento a una serie di personalità illustri: il direttore di Italpress Gaspare Borsellino, il ciclista professionista Damiano Caruso, la judoka atleta paralimpica medaglia di bronzo a Tokyo Carolina Costa, l’allenatore della nazionale maschile di volley Ferdinando De Giorgi, la componente della Giunta nazionale del Coni Antonella Del Core, la giocatrice della nazionale femminile di volley Paola Egonu, il sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il presidente nazionale della Fipav Giuseppe Manfredi, il responsabile del settore marcia delle Fiamme Gialle e allenatore di Massimo Stano e Antonella Palmisano, i due marciatori medaglie d’oro in Giappone Patrizio Parcesepe e il manager sportivo Federico Serra. Un riconoscimento speciale è stato assegnato alla Squadra del Cambiamento e ritirato da Fabio Pagliara. Oltre 60 campioni che hanno testimoniato i messaggi sociali da sempre supportati da ActionAid.