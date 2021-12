I motociclisti di 'Avola Bikers' donano giocattoli ai bambini di Floridia

Il occasione di una manifestazione patrocinata dal comune di Floridia intitolata " Il nostro magico Natale ", ci siamo resi disponibili a portare giocattoli e caramelle ai bambini meno fortunati alloggiati in tre case famiglie.

La nostra proposta è stata accolta dal sindaco Marco Carianni e dall' assessore Paola Gozzo con molto entusiasmo, rendendo possibile con i permessi burocratici, mettere in atto la nostra idea.

Abbiamo provveduto alla raccolta fondi per poter comprare i doni da portare ai bambini ed anche posizionare un gazebo in piazza del Popolo dove i bambini che passeggiavano con i loro genitori potevano gratuitamente prendere sia doni che caramelle . La particolarità di questo evento ,sta nel fatto, che noi tutto questo lo abbiamo fatto con le nostre motociclette ed indossando i costumi di Babbo Natale. Già perché noi siamo un Club di motociclisti gli 'Avola Bikers' avvezzi a certe iniziative ed impegnati nel sociale per quello che possiamo fare con le nostre forze economiche.

Volevamo donare un sorriso a quei bambini e per qualche ora fargli vivere un momento di gioia in sella alle nostre moto.