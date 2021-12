Basket, inaugurata la nuova welcome zone della Virtus Kleb Ragusa

È stata inaugurata domenica scorsa la nuova Welcome Zone della Virtus Kleb Ragusa presso la sede del Pala Padua.

Come già ampiamente annunciato in queste settimane nelle pagine social della Virtus, è stato avviato un progetto di restyling dell’intera struttura al quale si aggiunge un tassello estremamente rilevante tanto dal punto di vista estetico, quanto della funzionalità.

All’inaugurazione, che si è tenuta pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita valida per la 12ª giornata del campionato di serie B fra Virtus Ragusa e Viola Reggio Calabria, era presente il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, l’assessore allo sport Eugenia Spata, la presidente della Virtus Kleb Ragusa Sabrina Sabbatini e la dirigenza della società.

Il Sindaco ha ricordato come all’interno di Pala Padua abbia trascorso buona parte della sua vita e quanto l’intervento di restyling in atto contribuisca a tenere sotto i riflettori una struttura storica per la città e per il basket ibleo. Ulteriormente Cassì ha annunciato l’intervento dell’amministrazione comunale che a breve avvierà i lavori di ammodernamento del palazzetto che comprenderanno anche i nuovi tabelloni segnapunti con grandi schermi led.

Un lavoro che di pari passo sta svolgendo la Virtus: “La Welcome Zone rappresenta l’intervento più rilevante fra quelli in cantiere – dice la Presidentessa iblea Sabbatini - perché radicale e decisamente percepibile dalla collettività. Altri ne sono stati fatti ed ancora ne sono previsti nelle prossime settimane. Vogliamo rendere onore a questa struttura affinchè continui ad essere la casa del tifoso ma più in generale dei ragusani tutti”.

La Welcome Zone è un’area moderna con all’interno uno store ed uno spazio caffetteria che sarà ancora ampliato durante il periodo festivo, in modo da essere completamente operativo già dalla prima settimana di gennaio.

Un vero e proprio filtro di benvenuto verso il campo da gioco che introduce all’esperienza della partita ed a quello del soggiorno all’interno della struttura anche durante gli allenamenti. Uno spazio di sosta e di ritrovo in linea con i princìpi ispiratori della società. Il progetto è stato curato dall’agenzia Cross Consulting, con la partnership tecnica di Ghibli solutions ed Ekso.