Calcio di Pomozione, ultima di andata con il "botto" per il Modica: domenica al Vincenzo Barone arriva la capolista Mazzarrone

Archiviata la sconfitta nel derby cittadino con il Frigintini, il Modica Calcio ha ripreso la preparazione in vista del big match di domenica prossima, quando al “Vincenzo Barone” arriverà la capolista Mazzarrone degli ex Samuele Costanzo, Salvo Ravalli e Totò Incardona.

La sfida di domenica prossima, chiuderà il girone di andata del campionato di Promozione, poi il campionato andrà in vacanza per la pausa di fine anno e riprenderà a il 9 gennaio con la prima di ritorno.

Il Modica Calcio, prima di rituffarsi nel campionato, a inizio gennaio sarà impegnato negli ottavi di finale di Coppa Italia. Nei giorni scorsi il Comitato Siculo della LND, infatti, ha reso noti gli accoppiamenti della competizione dedicata a Orazio Siino e i rossoblù sono stati abbinati al Città di Canicattini. La gara di andata si disputerà in terra aretusea il 5 gennaio, mentre il ritorno a campi invertiti è in programma il 19 gennaio.

Intanto, la formazione del trio Pitino, Di Raimondo, Radenza, punta l'obiettivo sulla sfida con il Mazzarrone, squadra tosta ed esperta che al momento guida la classifica del girone D, che i rossoblu affronteranno con la massima determinazione per puntare a ottenere il massimo.

La gara al contrario delle altre partite casalinghe, si giocherà alle 15 anziché alle 14,30 per permettere a tutti di accedere allo stadio con maggiore tranquillità dal momento che per la terza volta consecutiva al “Vincenzo Barone” si prevede il sold out.