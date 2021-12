Netflix sbarca nel mondo dei giochi: la novità per i dispositivi Android

Dopo aver acquisito la posizione di leader nella distribuzione via internet di film, serie TV e tanti altri contenuti d'intrattenimento, Netflix è ormai ufficialmente sbarcata anche nel settore del gaming. I primi videogame della piattaforma americana sono stati resi disponibili su dispositivi Android e sono accessibili gratuitamente: ecco dunque come utilizzarli.

Netflix Giochi: la nuova piattaforma per gli utenti Android

Parte con soli 5 titoli in catalogo l'avventura di Netflix nel mondo dei videogame, ma promette di essere l'ennesima rivoluzione portata avanti dal colosso di distribuzione di contenuti multimediali. Attiva in Italia già da fine settembre e ora estesa a livello globale, l'iniziativa vede la società statunitense sbarcare in un settore particolarmente interessante con una piattaforma ad hoc disponibile per gli utenti Android.

Il mercato dei giochi online è già da tempo uno dei più attivi e fiorenti grazie anche alla presenza di numerose piattaforme interamente dedicate a questo tipo di svaghi e ai casino, che permettono di accedere a varie tipologie di passatempi semplicemente sfruttando una connessione internet e un dispositivo fisso o mobile collegato alla rete, di conseguenza l'ingresso di nuovi operatori e, nello specifico, di gruppi già dominanti in altri comparti non rappresenta una notizia sconvolgente.

La compagnia californiana già da tempo si era mostrata interessata al mondo del gaming e aveva cominciato a investire in questo senso per poter integrare anche i giochi nella sua già vasta offerta. Con il definitivo lancio del servizio, Netflix apre dunque una nuova era entrando in concorrenza con altri brand attivi nel campo videoludico, come Steam, Microsoft Xbox e Sony PlayStation, ma con qualche differenza nelle modalità d'uso e nel funzionamento della piattaforma.

Come funziona Netflix Giochi e chi può utilizzarla

Netflix Giochi nasce come piattaforma riservata agli abbonati, che oltre al ricco catalogo di film, serie TV, cartoni animati, documentari e tanto altro possono ora accedere anche ai videogame. I giochi, tuttavia, sono accessibili solo tramite app per dispositivi mobili Android e non vengono utilizzati in modalità streaming ma resi scaricabili direttamente sull'apparecchio utilizzato.

Altra caratteristica importante è quella della gratuità dei videogame proposti, che almeno per il momento non prevedono alcun costo aggiuntivo per il download e che, dunque, garantiscono un divertimento a portata di mano a costo quasi nullo (se si esclude, come detto, l'abbonamento già in corso con la piattaforma).

Attualmente la proposta videoludica di Netflix non è ricca come quella cinematografica e televisiva, ma si limita ai primi 5 titoli pubblicati, ossia Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Il gioco, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up, per una prima offerta destinata a crescere chiaramente col passare del tempo: il percorso intrapreso da Netflix è infatti in piena via di evoluzione e vede la società statunitense fortemente interessata non solo ad accrescere il ventaglio di servizi messi a disposizione degli utenti, ma anche a garantire un'esperienza sempre più interattiva e coinvolgente, sotto ogni punto di vista.

Netflix e i giochi: un legame destinato a crescere

L'avvio della piattaforma Netflix Giochi non è l'unico segnale dell'interesse del gruppo per il comparto del gaming. Nelle scorse settimane, infatti, la società ha acquisito ufficialmente il team di sviluppo Night School Studio, già sviluppatore di Oxenfree, mettendo a segno un importante colpo nell'ottica dell'inserimento di questo titolo all'interno del catalogo ma anche della creazione di nuovi progetti.

Fondata da Adam Hines e Sean Krankel nel 2014, Night School Studio è stata in questi anni una delle software house più acclamate proprio grazie al successo del suo videogioco di esordio Oxenfree, un graphic adventure game dai toni soprannaturali al quale hanno fatto seguito Afterparty, Next Stop Nowhere e Oxenfree II: Lost Signals,

Questo passaggio potrebbe rivelarsi decisivo per la creazione di un vero e proprio polo di sviluppo interno, che alzerebbe il livello di coinvolgimento di Netflix all'interno del settore, avvicinandola ai brand storici del comparto videogame. Con queste premesse, è facile attendersi un 2022 molto interessante anche in questo senso, con possibili novità sia a livello di offerta videoludica in senso stretto che di altri significativi annunci.