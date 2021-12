Palermo, venerdì 17 si presenta libro di Enzo Mignosi "A doppia mandata"

"A doppia mandata", romanzo del giornalista Enzo Mignosi, sarà presentato a Palermo venerdì 17 dicembre a Palermo, alle 18, a Villa Zito. Mignosi, per diversi anni cronista del Giornale di Sicilia e corrispondente dall'isola del Corriere della Sera, dialogherà con la giornalista Elvira Terranova e con l'ex componente del pool antimafia dell'ufficio istruzione di Palermo Leonardo Guarnotta. Il romanzo è la storia di un amore tormentato, nella Palermo degli anni Ottanta, la Palermo della guerra di mafia, nei tempi in cui in città si contano almeno duecento morti l'anno. Lui è un killer, lei è una donna delicata e sensibile.