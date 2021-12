Palermo, alla Galleria delle Vittorie viaggio nel mondo del jazz con "Davide Rizzuto Trio"

Alla Galleria delle Vittorie, a Palermo, venerdì 17 dicembre, il DAVIDE RIZZUTO TRIO con “Speakeasy”, viaggio nel mondo del jazz. Un viaggio con la colonna sonora dei classici standard jazz americani, partendo da Gershwin per passare attraverso Duke Ellington, Fast Waller, Aron Arlen e Cole Porter sino agli europei come Reinhardt, Grappelli e tanti altri. Ospite della Galleria delle Vittorie, dalle 20 alle 23 di venerdì 17 dicembre, sarà il “Davide Rizzuto Trio” composto Davide Rizzuto (violino), Amedeo Mignano (piano) e Damiano Vitrano (contrabasso)con il progetto musicvale dal titolo “Speakeasy”.

Una formazione che manterrà il sound tipico del periodo della bella epoque con una particolare tendenza al virtuosismo, sottolineando la dolcezza timbrica tipica del violino, in armonia con il pianoforte e il contrabbasso. Gli arrangiamenti e l’intesa fra i musicisti creerà una magia armonica e un sound intimo ed elegante. Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.