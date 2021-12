“Castelluccio. Ambiente, commercio e simboli nella Sicilia Sud Orientale”, mostra a Siracusa

Come si viveva in Sicilia nel XXI sec. a.C.? Quali erano le abitudini alimentari degli uomini che hanno abitato la Sicilia nella preistoria? Una interessante mostra in programma al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa dal 18 dicembre al 28 febbraio 2022 offrirà uno spaccato delle condizioni di vita del tempo grazie alle rivelazioni fornite dalle moderne analisi condotte negli ultimi anni sui reperti faunistici, gli studi sui carboni e sui residui organici sopravvissuti all’interno dei vasi che hanno permesso di ricostruire l’ambiente, la fauna e la metodologia di costruzione delle capanne.

Numerosi i reperti che saranno esposti, anche se il pezzo più interessante è un grande pithos, ricomposto da centinaia di frammenti dopo un accurato lavoro di restauro. Il vaso, proveniente proprio da Castelluccio, in origine, conteneva olio d’oliva, e rappresenta la testimonianza più antica in Sicilia e in Italia della coltivazione dell’ulivo.