Avola, esplode colpi di arma da fuoco: denunciato un 72enne

Agenti del Commissariato di Polizia di Avola hanno denunciato per i reati di accensioni ed esplosioni pericolose e omessa immediata denuncia di furto di armi e munizioni, un uomo di 72 anni, di Avola.

Costui, regolarmente detentore di un fucile e di due pistole con relative munizioni, ha ammesso di aver esploso presso la propria abitazione, in occasione del Capodanno 2020, colpi di pistola e ha omesso di sporgere immediatamente denuncia riguardo la sottrazione di un quantità indefinita di cartucce per fucile da caccia e il tentato furto di quest’ultima arma. Le armi sono state acquisite a fini cautelativi poiché l’uomo è stato ritenuto persona capace di abusarne.