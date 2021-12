Modica "sbarca" a Tourisma Firenze con il cioccolato che omaggia Dante

Nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, Modica, nota in tutto il mondo per la sua eccellenza dolciaria, ha ideato, in esclusiva per le tre giornate di “tourismA 2021”, uno speciale packaging del cioccolato di Modica IGP dedicato a Dante. Dichiarano il sindaco di Modica, Ignazio Abbate e l’assessora alla Cultura Maria Monisteri: «Modica, città Unesco, il Museo della Città, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, hanno voluto in questo modo sottolineare il feeling fra la Sicilia e Firenze in occasione di questa ricorrenza universale. Modica e Cultura sono sempre più un brand internazionale». L’operazione è stata resa possibile grazie alla concreta collaborazione dell’archeologo Giovanni Di Stefano.