Italia Viva Siracusa, Saverio Bosco coordinatore provinciale

“Oggi Ettore Rosato ha formalizzato la nomina di Saverio Bosco quale coordinatore della Provincia di Siracusa, una scelta, condivisa con il territorio, di cui sono personalmente entusiasta, così come lo sono gli

altri dirigenti ed iscritti della Provincia". Lo afferma Alessandra Furnari, coordinatrice provinciale di Italia Viva Siracusa. "Con questa nomina il coordinamento provinciale Siracusano torna ad essere completo - continua la Furnari - arricchendosi dell’esperienza e della competenza di Saverio. Lavorando insieme, ed in sinergia con i coordinatori territoriali, sono certa che riusciremo a far crescere il nostro partito in provincia, ma soprattutto continueremo, con efficacia crescente, a contribuire al dibattito politico attraverso l’elaborazione di proposte concrete per il nostro territorio. Ringrazio quindi Saverio Bosco per aver accettato l’incarico e gli do il benvenuto anche a nome dei coordinatori territoriali e di tutti gli iscritti.“