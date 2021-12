Dove sarà Dogecoin in 5 anni? Previsioni sui prezzi

Dogecoin è una valuta virtuale che è cresciuta costantemente nel corso dell’ultimo anno e che ha fatto molto parlare di sé. Il suo valore è passato da circa $ 0,004 di inizio anno, fino a raggiungere il suo picco massimo a maggio 2021 di $ 0,70 per unità.

Questo notevole incremento di prezzo ha sicuramente dato grandi gioie ai primi investitori, ma la fatidica questione che ogni persona che si appresta a effettuare trading crypto si sta chiedendo è: “Dogecoin avrà ancora lo stesso rialzo nei prossimi cinque anni?”.

Analizziamo quali sono le previsioni per i prossimi 5 anni della moneta virtuale Dogecoin per comprendere se conviene investire ora nel crypto trading italiano e comprare Dogecoin .

Cos'è Dogecoin (DOGE)?

Dogecoin (DOGE) è una criptovaluta peer-to-peer open source. È considerato un altcoin e una moneta meme quasi sarcastica. Lanciato nel dicembre 2013, Dogecoin possiede come logo l'immagine di un cane Shiba Inu.

Dogecoin è una valuta decentralizzata che rappresenta un'alternativa accessibile a Bitcoin criptovaluta grazie anche al suo recente andamento rialzista dei valori per unità. Inoltre, la comunità molto attiva che ruota attorno a questa moneta virtuale, ha permesso a Dogecoin di ottenere un seguito decisamente importante.

Molti personaggi famosi si sono espressi a favore di questa moneta, i più famosi sono il miliardario Mark Cuban e il fondatore di Tesla e Space, Elon Musk.

Quest’ultimo si è reso, inoltre, disponibile a collaborare con gli sviluppatori di Dogecoin al fine di poter implementare degli aggiornamenti per rendere ancora più veloci e meno onerose le transazioni all’interno della blockchain.

Grazie a queste famose celebrità che credono nel valore e nell’utilizzo di Dogecoin, le potenzialità di crescita di questa moneta virtuale sono decisamente alte.

Un altro punto di forza di DOGE è intrinseco nella sua natura, ossia si tratta di una moneta virtuale inflazionistica. Tale termine vuol dire che è presente un incitamento che mira ad aumentare le spese in Dogecoin diversamente da quanto accade per il valore di Bitcoin o di altre valute virtuali definite, invece, deflazionistiche.

Tale incentivo all’acquisto non è attivo per la seconda tipologia di monete virtuali, in quanto tutti si attendono che il loro valore continui ad aumentare nel tempo per via della loro disponibilità limitata.

La moneta virtuale Dogecoin può essere facilmente paragonata a una valuta fiat con la differenza che fa parte di un sistema decentralizzato.

Il controllo dell’inflazione e del deprezzamento è uno dei fattori importanti in grado di spingere le maggiori aziende ad introdurre l’utilizzo di Dogecoin nei loro pagamenti quotidiani a partire dal prossimo anno, 2022.

Quali sono le previsioni di Dogecoin?

Gli analisti specializzati nelle previsioni sul valore delle criptovalute hanno previsto che Dogecoin avrà un valore compreso tra $ 0,96 e $ 1,2 per il 2022. La maggioranza, inoltre, ritiene che DOGE toccherà il traguardo di $ 1 per la fine del 2021.

Il valore di Dogecoin è fortemente legato al mercato di monete più capitalizzate, soprattutto con le azioni di comprare Bitcoin.

Nel momento in cui Bitcoin ha sfondato il valore di $ 20.000, molte altcoin, tra cui Dogecoin, hanno avuto di conseguenza un incremento andando a battere i loro tetti massimi.

Sulla base di questa correlazione, ora che il mondo delle monete virtuali sta nuovamente guadagnando terreno, Dogecoin e le altre monete virtuali hanno tutte le carte in regola per un nuovo aumento dei prezzi unitari e la possibilità di superare nuovamente i loro massimi storici.

Un altro evento decisivo per le previsioni del prezzo di DOGE è rappresentato da Doge-1. Si tratta di una missione spaziale di SpaceX che è stata finanziata totalmente grazie a Dogecoin e ha come obiettivo quello di arrivare sulla Luna.

Il completamento di Doge-1 è previsto nei primi tre mesi del 2022, ma è molto probabile che il suo clamore inizi a dare i suoi effetti già verso la fine del 2021.

Quando la missione si sarà concretizzata, la nota di clamore che si genererà attorno all'evento potrebbe vedere il valore Dogecoin aumentare fino a $ 1,5 o più.

Guardando al lungo periodo, le previsioni prevedono che nel 2023 il Dogecoin sarà scambiato con un valore compreso tra $ 1,2 e $ 1,5 per moneta.

Nel 2025, infine, gli analisti prevedono che un DOGE varrà circa $ 0,0126, ovvero una tendenza fortemente al ribasso.