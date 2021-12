Sicurezza, il Ministero dell'Interno finanzia il progetto per le telecamere a Floridia

Il Comune di Floridia sarà presto dotato di moderne telecamere per la video sorveglianza. A darne notizia è il sindaco Marco Carianni. "È appena stato confermato, da parte del Comando dei Vigili Urbani - dice il primo cittadino - che il nostro progetto per l’installazione di nuove telecamere di video sorveglianza in città, è stato approvato e finanziato, per intero, dal Ministero dell’Interno. Desidero ringraziare il Prefetto di Siracusa Giusi Scaduto per la collaborazione, il nostro comandante, il responsabile dell’ufficio tecnico e quanti si sono spesi affinché potesse essere raggiunto questo importante traguardo".