A Palermo, al Teatro Santa Cecilia "Trijntje Oosterhuis & Orchestra Jazz Siciliana

In scena a Palermo, per la Fondazione the Brass Group lo spettacolo “Trijntje Oosterhuis & Orchestra Jazz Siciliana” inserito nella rassegna “Brass in Jazz”, venerdì 17 e sabato 18 dicembre, con doppio turno alle 19.00 e alle 21.30, nel prestigioso Real Teatro Santa Cecilia. Partendo dalla propria Orchestra Jazz Siciliana, la Fondazione presenta annualmente una serie di appuntamenti spesso unici, che rendono l’intera stagione un momento musicale irrinunciabile per gli appassionati del jazz. Sarà proprio la giovane artista Trijntje Oosterhuis ad essere protagonista questa settimana della rassegna “Brass in Jazz” accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Vito Giordano con un programma natalizio dal titolo “Wonderful Christmastime” con brani di standard natalizi arrangiati appositamente per l’OJS, tra i brani proposti It's the most wonderful time of the year (Edward Pola/George Wyle) e appunto Wonderful Christmastime (Paul McCartney). Una scelta importante quella del Brass che quest’anno ha voluto raddoppiare i concerti in programma nella stagione. L’aumento delle repliche dei concerti deriva da uno specifico bisogno culturale a cui la Fondazione risponde con un calendario ricco di artisti internazionali, produzioni orchestrali e prime assolute. Un crescendo continuo nell’ambito del processo di rinnovamento che sta attraversando il Brass. Quello proposto è un concerto con in prima linea Trijntie Oosterhuis, cantante dei Paesi Bassi molto amata da Vince Mendoza, che presenterà una raccolta di brani internazionali dedicati al Natale. In tutta Europa Trijntje Oosterhuis è considerata impareggiabile esempio di vocalità che non conosce confini tra generi musicali. Il palmares della cantante olandese è davvero rimarchevole poiché, oltre a 3 dischi d’oro e 9 di platino, può vantare collaborazioni di prestigio con artisti come Burt Bacharach (alle cui canzoni ha dedicato ben tre album), come il due volte Grammy Awards Vince Mendoza e come autentiche leggende del calibro di Al Jarreau, Queen, Andrea Bocelli, Herbie Hancock, Khaled, Toots Thielemans, Bobby McFerrin e Lionel Richie. Impegnata anche nel sociale (è ambasciatrice dell’Unicef ), Judith Katrijntje Oosterhuis proviene da una famiglia di artisti e fin da piccola è stata attratta dalla musica e dal canto.