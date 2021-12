Alla ragusana Costanza DiQuattro il Premio Porta D'Oriente con il romanzo "Donna Fugata"

E’ la scrittrice ragusana Costanza DiQuattro (a destra nella foto) ad aver vinto, con il suo romanzo “Donna Fugata”, il concorso letterario nazionale “Porta d’Oriente” promosso dall’omonima associazione culturale di Bari, presieduta dalla professoressa Cettina Fazio Bonina e che ha festeggiato il decennale di attività. La premiazione della terna di nomi della sezione “Romanzi” in cui era giunta finalista la DiQuattro è avvenuta lunedì sera nella meravigliosa Sala delle Muse del Circolo Unione al Teatro Petruzzelli di Bari, alla presenza di personaggi illustri in campo letterario, politico, militare e sociale.

La DiQuattro ha ottenuto il primo premio con il romando “Donna Fugata” edito da Baldini Castoldi Editore. Secondo posto pari merito per Angela Aniello col romando “Il verso giusto” (Les Flaneurs Editore) e Elena Loewenthal colo romanzo “La Carezza” (La Nave di Teseo Editore).

“Momenti di grande emozione per questa premiazione che suggella il successo ulteriore di questo libro che è andato più volte in ristampa. Sono felicissima di ricevere un premio tanto prestigioso. Un riconoscimento che mi onora e che mi spinge a fare sempre meglio”, ha commentato la scrittrice poco dopo l’annuncio.