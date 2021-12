Messina, da venerdì 17 al Monte di Pietà “Stretto DiVINO Christmas Edition”

Dopo il successo di Stretto DiVINO in cantina del giugno scorso, prosegue l’impegno di Confesercenti Messina nella valorizzazione del patrimonio vitivinicolo messinese e l’incremento dell’enoturismo. Al via domani 17 dicembre alle 17.00 al Monte di Pietà “Stretto DiVINO Christmas Edition”, manifestazione organizzata insieme con la Pro Loco Messenion Messina centro che rientra nel cartellone degli eventi natalizi promossi dal Comune di Messina.

L’iniziativa proseguirà anche nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 sempre dalle 17.00 alle 23.00 con un intenso programma.

Quattordici le cantine coinvolte che racconteranno al pubblico le caratteristiche delle tre doc messinesi Faro, Malvasia e Mamertino e non mancherà l’assaggio dei loro vini. Si tratta delle aziende Tenuta Gatto, Tenuta Rasocolmo, Tenuta Enza La Fauci, Gaglio Vignaioli dal 1910, Cambria vini, Cantine Bonfiglio, Azienda agricola Lepardo, Azienda Agricola Due Pini, Azienda Agricola Vasari, Azienda agraria Cuppari, Principi di Mola, Consorzio Malvasia delle Lipari, Cantina Bongiovanni e Cantine Colosi. Il percorso a disposizione dei visitatori sarà arricchito da degustazioni di formaggi e specialità locali, offerti rispettivamente dall’Azienda agricola Isgrò e Assopanificatori e Pasticceri.

Valore aggiunto della manifestazione le masterclass, tre per ogni giornata, curate da Onav e dalla Scuola europea Sommelier di Messina.