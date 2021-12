Palermo, venerdì 17 alla Galleria delle Vittorie “L’alchimista dello zucchero”

S’intitola “L’alchimista dello zucchero” l’evento che venerdì 17 dicembre, dalle 19 in poi, ammanterà di fascino il MAK, amatissimo cocktail bar della Galleria delle Vittorie. A rendere particolare la serata agli amanti dei cocktail sarà lo chef Giuseppe Sciurca, artista della ristorazione con un estro che gli consente di cimentarsi con successo in questo campo, offrendo vere e proprie esperienze sensoriali attraverso il buon cibo e il buon bere. Ad affiancarlo l'assistente chef, Valeria Signorino.

Sul menù una selezione di tre cocktail: Il Dolce e l’Amaro (Bitter Martini Riserva, Vermouth Rosso Rubino, Ventura Roots Cannella, Lemon Bitter e Soda),Manhattan che sorpresa! (Bacardi 8 anni, Vermouth Rosso Rubino e Bitter al cocco e menta), La Caramella (Bombay Shappire Londondry gin, Bitter Martini Riserva, Chambord, Limone, Zucchero ed Estratto di Ananas). Per ognuno di essi, Giuseppe Sciurca creerà delle decorazioni di zucchero che, oltre a lasciare stupiti per la loro bellezza, andranno a equilibrare dolce e amaro rendendo unica questa selezione di cocktail. Una vera e propria performance che accompagnerà l’aperitivo e la serata, facendo dire di avere vissuto un’esperienza difficilmente replicabile. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

NELLA FOTO, Giuseppe Sciurca e Valeria Signorino