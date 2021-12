Vittoria, buche stradali riparate con asfalto a freddo: questo metodo non funziona

“Come sprecare novemila euro di soldi dei cittadini vittoriesi”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, dopo avere verificato che gli interventi attuati in questi ultimi giorni da parte dell’amministrazione comunale, tesi a coprire le numerose buche segnalate lungo la carreggiata, nelle vie di assiduo transito della circolazione veicolare, come lungo la tangenziale della Ss 115 oppure in zona Pozzo Bollente, sono state sistemate con l’asfalto a freddo. “E tutti sappiamo – sottolinea Scuderi in un video-denuncia pubblicato ieri sera sui social – che con il continuo passaggio delle auto o, peggio ancora, con le prossime piogge, di tutto questo non resterà niente e le buche torneranno a ripresentarsi con maggiore insidia di prima. Le buche, invece, avrebbero dovuto essere coperte con l’asfalto a caldo. E, in ogni caso, ci sarebbe voluto un lavoro come si deve, senza questa approssimazione di cui non si sentiva affatto il bisogno. Vittoria si attendeva un’amministrazione comunale più preparata e più lungimirante. I novemila euro impegnati nella delibera per l’intervento di cui stiamo parlando non serviranno a nulla. Soldi presi e buttati. Per strada”.