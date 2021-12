La rinascita di La Gumina: obiettivo serie A col Como

Il mondo dello sport ci regala ogni giorno storie di cadute rovinose e incredibili rinascite, di promesse non mantenute e di svolte improvvise. Una delle più recenti è quella di Antonino La Gumina, attaccante palermitano classe 1996 attualmente nelle file del Como. Balzato agli onori delle cronache durante il torneo di Viareggio 2016 chiuso con il titolo di Golden Boy e capocannoniere, e un esordio in serie A nel 2015 col Palermo, La Gumina sembrava essere sparito dai radar del calcio che conta. Almeno fino a questa stagione dove sta tenendo in alto i lariani a suon di gol.

Il palermitano, arrivato alla soglia dei 25 anni, sulle rive del lago di Como sta tornando grande e sta iniziando a mostrare quelle doti tecniche che avevano fatto innamorare gli osservatori delle big appena 5 anni fa. Fin qui è andato a segno 5 volte in 16 partite, numeri che non si vedevano dalla stagione 2017/2018 chiusa con 12 gol in 35 presenze in rosanero.

Ma proprio da quella stagione qualcosa sembrava essersi rotto. Nel 2018 il passaggio all’Empoli per 9 milioni di euro. Le cose, però, non vanno benissimo in Toscana e La Gumina riesce a segnare soltanto 6 gol in un anno e mezzo tra serie A e serie B. La situazione non migliora neanche a gennaio 2020 con il passaggio a titolo definitivo alla Sampdoria. Seguirà per il palermitano un altro anno e mezzo passato soprattutto in panchina con nessun gol in appena 14 partite giocate in campionato.

Serve una nuova sfida per rilanciarsi. L’occasione gliela da il Como che decide di prenderlo in prestito quest’estate e di affidargli le chiavi dell’attacco. Una scommessa vinta, quella dei lariani, che si stanno trovando in casa un bomber di razza rapace in area di rigore e sempre pronto ad aiutare la squadra.

E a sottolineare le prestazioni di La Gumina è intervenuto anche un uomo che lo conosce bene e che ha seguito tutta la sua carriera: Sandro Porchia, l’ex responsabile del settore giovanile del Palermo. In una recente intervista Porchia ha sottolineato come il suo vecchio pallino stia facendo benissimo. Ma soprattutto che è destinato a diventare un giocatore importante ai massimi livelli.