Vittoria, elezione del presidente del Consiglio comunale: sequestrate le schede

La notte scorsa i carabinieri del Comando provinciale di Ragusa, hanno sequestrato le schede elettorali, su mandato della Procura, relative al voto per l’elezione del Presidente del Consiglio. Sull’argomento, il Sindaco Francesco Aiello ha rilasciato una dichiarazione. “Mi sembra giusto e opportuno questo accertamento, che a mio parere doveva essere effettuato la stessa sera delle votazioni. In quell’occasione io ho telefonato al 112 e quando è arrivata la polizia, ho chiesto il sequestro cautelativo delle schede, che non è stato fatto. Quello che è accaduto quella sera in Consiglio comunale - afferma Aiello - è una indecenza per la democrazia, per il buon senso e per la vita democratica. Quelle schede sono la prova provata di tutto ciò. Confido nel lavoro degli inquirenti e della magistratura e sono certo che quanto prima questa vicenda troverà la giusta soluzione e sarà ripristinata la democrazia in Consiglio”.